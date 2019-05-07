|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:35
AmberIT написав:
Господа, просветите пожалуйста:
9 мая кешбек по WC = 3% или 1%?
По условиям вроде бы должно быть 3%, но интересует опыт...
Суббота и воскресенье 3(за кредитные), в остальные дни 1
-
isen
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:37
Vorlon
3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни за счёт кредитных средств;
Завтра выходной день (по идее).
-
AmberIT
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:39
AmberIT
Ещё раз, медленно: под выходными днями подразумеваются ТОЛЬКО суббота и воскресенье.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6820
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:39
AmberIT Вы же про опыт спрашивали...
-
isen
-
-
- Повідомлень: 353
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 15:41
Faceless написав:
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено
в мене вже три тижні в блоку від Розетки сума висить, а списання пройшло окремо на наступний день після блокування.
Не подобається мені щось Розетка останнім часом...
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
-
Betis_ck
-
-
- Повідомлень: 1173
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 1081 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:18
Betis_ck написав:
в мене вже три тижні в блоку від Розетки сума висить, а списання пройшло окремо на наступний день після блокування.
Не подобається мені щось Розетка останнім часом...
Як це так, в блоку висить, при тому, шо списання вже було?
А де ви бачите, шо воно в блоку висить?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3021
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:24
AmberIT написав:Vorlon
3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни за счёт кредитных средств;
Завтра выходной день (по идее).
Завтра праздничный нерабочий день, выходной - это суббота и воскресенье
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:32
Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3184
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 тра, 2019 17:32
Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 999
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12
, Ferlakur
, kostya77
, la9
, mephala
, riwalir
, slasva
, sola
, solomia
, tarasum
, Квесторе_поверніться
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|