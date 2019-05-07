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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:35

  AmberIT написав:Господа, просветите пожалуйста:

9 мая кешбек по WC = 3% или 1%?

По условиям вроде бы должно быть 3%, но интересует опыт...

Суббота и воскресенье 3(за кредитные), в остальные дни 1
isen
 
Повідомлень: 353
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Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:37

Vorlon
3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни за счёт кредитных средств;

Завтра выходной день (по идее).
AmberIT
 
Повідомлень: 189
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Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:39

AmberIT
Ещё раз, медленно: под выходными днями подразумеваются ТОЛЬКО суббота и воскресенье.
Vorlon
 
Повідомлень: 6820
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Подякував: 355 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:39

AmberIT Вы же про опыт спрашивали...
isen
 
Повідомлень: 353
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Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:41

  Faceless написав:
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:

1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH

Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..


Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено


в мене вже три тижні в блоку від Розетки сума висить, а списання пройшло окремо на наступний день після блокування.
Не подобається мені щось Розетка останнім часом...
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлень: 1173
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:18

  Betis_ck написав:в мене вже три тижні в блоку від Розетки сума висить, а списання пройшло окремо на наступний день після блокування.
Не подобається мені щось Розетка останнім часом...

Як це так, в блоку висить, при тому, шо списання вже було?
А де ви бачите, шо воно в блоку висить?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:24

Re: ТАСКОМБАНК

AmberIT написав:Vorlon
3% кэшбека от каждой покупки в выходные дни за счёт кредитных средств;

Завтра выходной день (по идее).
Завтра праздничный нерабочий день, выходной - это суббота и воскресенье
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:32

Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:32

Re: ТАСКОМБАНК

Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:37

  klug написав:Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?

тенденція - прийшов, дав картку (паспорт не завжди), отримав куп"юри, які ще ніхто після пачки в руках не тримав, нові і негнуті ... більше 1К, без обмеження по 200-300. Ваша початкова школа :) сьогодні встиг по 26.35, уже онлайн 20 хв. як 26.45 :)
stas_rst
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