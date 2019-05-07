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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:01
Amid написав:
Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?
Какие проблемы, только % за конвертацию
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