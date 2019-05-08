Какие проблемы, только % за конвертацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:01
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:17
З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:47
Дякую! Чомусь згадались часи виплат від ФГВФО, вирішив перепитати про всяк випадок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:58
Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.
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