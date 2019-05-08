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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:01

  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:17

  klug написав:Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?

З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?

З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.

Дякую! Чомусь згадались часи виплат від ФГВФО, вирішив перепитати про всяк випадок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:58

  mihasik написав:
  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию

Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.
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