Какие проблемы, только % за конвертацию
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:01
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:17
З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:47
Дякую! Чомусь згадались часи виплат від ФГВФО, вирішив перепитати про всяк випадок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:58
Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.
Додано: Сер 08 тра, 2019 20:07
У меня такое было (карта Креди Агриколь): сначала заблокировало, потом отдельно сумму списало, а этот блок продолжал висеть. Разблокировало после обращения в отделение. Не Розетка.
Ещё был возврат суммы из зарубежного интернет-магазина, вот он в блоке провисел ровно месяц и сам разблокировался.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:03
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:07
Именно это как раз не проблема - сумма то блокируется владельцем терминала в другой валюте и в итоге сумма в этой валюте как бы и не меняется. По крайней мере я Виикой платил как в валютах самой карты (евро) так и в экзотике (злотые) - причем по одной операции списывались с карты гривня кредитная и своя + еще немного и другая своя валюта (не хотел но так получилось) - но все прошло на отлично (был и кишмиш - ну и по злотым конечно конверт ). А проблема отличия холда от суммы списания как раз присуща гривневым операциям когда продавец (владелец платежного терминала) начинает мудрить с нетрадиционными типами холдов и списаний (снятие оплаты розеткой после получения товара, оплата такси с изменившейся итоговой суммой и т.д. и т.п.).
Так что Виикой за границей платить можно смело. Но как тут правильно заметили - из-за конверта это не логично.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:09
Так в СоСо більше Фонда ніззя тримати.
ПреЗЕдент...наш слуга
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