Додано: Сер 08 тра, 2019 21:07

Amid написав: mihasik написав: Amid написав: Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит? Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию Какие проблемы, только % за конвертацию

Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.

И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить. Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.

Именно это как раз не проблема - сумма то блокируется владельцем терминала в другой валюте и в итоге сумма в этой валюте как бы и не меняется. По крайней мере я Виикой платил как в валютах самой карты (евро) так и в экзотике (злотые) - причем по одной операции списывались с карты гривня кредитная и своя + еще немного и другая своя валюта (не хотел но так получилось) - но все прошло на отлично (был и кишмиш- ну и по злотым конечно конверт). А проблема отличия холда от суммы списания как раз присуща гривневым операциям когда продавец (владелец платежного терминала) начинает мудрить с нетрадиционными типами холдов и списаний (снятие оплаты розеткой после получения товара, оплата такси с изменившейся итоговой суммой и т.д. и т.п.).Так что Виикой за границей платить можно смело. Но как тут правильно заметили - из-за конверта это не логично.