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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:01

  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:17

  klug написав:Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?

З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Хто вже пробував наміняне забирати у касі? Які тенденції?

З ощадного без проблем валюту видають...відділень після приєднання ВіеСа значно прибавилось на західних теренах. А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.

Дякую! Чомусь згадались часи виплат від ФГВФО, вирішив перепитати про всяк випадок.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:58

  mihasik написав:
  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию

Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:07

  Betis_ck написав:в мене вже три тижні в блоку від Розетки сума висить, а списання пройшло окремо на наступний день після блокування.
Не подобається мені щось Розетка останнім часом...

У меня такое было (карта Креди Агриколь): сначала заблокировало, потом отдельно сумму списало, а этот блок продолжал висеть. Разблокировало после обращения в отделение. Не Розетка.
Ещё был возврат суммы из зарубежного интернет-магазина, вот он в блоке провисел ровно месяц и сам разблокировался.
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:03

  Квесторе_поверніться написав:А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.

Конкорд 3% дає з безкомісом за зняття і вхід :) Доларовий інДжой
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:07

  Amid написав:
  mihasik написав:
  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию

Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.

Именно это как раз не проблема - сумма то блокируется владельцем терминала в другой валюте и в итоге сумма в этой валюте как бы и не меняется. По крайней мере я Виикой платил как в валютах самой карты (евро) так и в экзотике (злотые) - причем по одной операции списывались с карты гривня кредитная и своя + еще немного и другая своя валюта (не хотел но так получилось) - но все прошло на отлично (был и кишмиш :) - ну и по злотым конечно конверт :( ). А проблема отличия холда от суммы списания как раз присуща гривневым операциям когда продавец (владелец платежного терминала) начинает мудрить с нетрадиционными типами холдов и списаний (снятие оплаты розеткой после получения товара, оплата такси с изменившейся итоговой суммой и т.д. и т.п.).
Так что Виикой за границей платить можно смело. Но как тут правильно заметили - из-за конверта это не логично.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:09

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:А що % зажали по ощадному це вони даремно...приходиться забирати і в Мій банк під 2%.

Конкорд 3% дає з безкомісом за зняття і вхід :) Доларовий інДжой

Так в СоСо більше Фонда ніззя тримати.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:18

  Amid написав:
  mihasik написав:
  Amid написав:Кто-нибудь платил крединтыми Викенда за границей? Не будут проблем, или лучше не стОит?

Какие проблемы, только % за конвертацию

Пробема у Викенда может быть если сумма холда отличается от суммы списания (что может быть при изменении курса). В этом случае мы имеем списание с дебетого и технический овердрафт на нём с процентами с первого же дня и при этом холд на кредитном.
И быстро эту проблему, как я понял из постов пострадавших, не решить.

Предположу, что такая ситуация - больше исключение. Платил и кредитной гривней, и валютой - никаких проблем, только кэшбек.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:20

  Квесторе_поверніться написав:Так в СоСо більше Фонда ніззя тримати.

В любом банке.
А если с прицелом на девал, то не больше 4к.
wig
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