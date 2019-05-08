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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:48
Re: ТАСКОМБАНК
а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там?
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:50
Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.
Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.
Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?
Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?
Большое спасибо за ответы заранее.
Додано: Чет 09 тра, 2019 07:29
Дел
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 09 тра, 2019 07:30, всього редагувалось 1 раз.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Чет 09 тра, 2019 07:30
Вроді є але кроси грабіжницькі.
ПреЗЕдент...наш слуга
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