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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2615261626172618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:48

Re: ТАСКОМБАНК

а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:50

Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.
Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.
Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?
Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?

Большое спасибо за ответы заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 07:30

  mephala написав:а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там?

Вроді є але кроси грабіжницькі.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 08:28

  Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.
Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.
Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?
Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?

Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:29

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.
Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.
Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?
Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?

Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.

Спасибо за ответ!
Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:19

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.
Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.
Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?
Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?

Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.

Спасибо за ответ!
Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...

https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 12:28

  klug написав:
  Искатель написав:Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...

https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/

Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда
5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1%
5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3%
Flamingo
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