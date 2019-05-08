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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2615261626172618 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 168 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 168 Додано: Сер 08 тра, 2019 23:48 Re: ТАСКОМБАНК а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там? mephala Повідомлень: 4390 З нами з: 07.04.14 Подякував: 46 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 06:50 Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.

Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.

Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?

Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?



Большое спасибо за ответы заранее. Искатель Повідомлень: 2689 З нами з: 22.02.16 Подякував: 397 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 07:30 mephala написав: а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там? а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там?

Вроді є але кроси грабіжницькі. Вроді є але кроси грабіжницькі. ПреЗЕдент...наш слуга

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 28839 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 08:28 Искатель написав: Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.

Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.

Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?

Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?



Большое спасибо за ответы заранее. Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п. Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п. Flamingo

Повідомлень: 1949 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 421 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 11:29 Flamingo написав: Искатель написав: Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.

Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.

Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?

Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?



Большое спасибо за ответы заранее. Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п. Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.

Спасибо за ответ!

Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел... Спасибо за ответ!Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел... Искатель Повідомлень: 2689 З нами з: 22.02.16 Подякував: 397 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 12:19 Искатель написав: Flamingo написав: Искатель написав: Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.

Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.

Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?

Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?



Большое спасибо за ответы заранее. Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п. Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.

Спасибо за ответ!

Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел... Спасибо за ответ!Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...

https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/ Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3191 З нами з: 18.08.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 12:28 klug написав: Искатель написав: Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел... Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...

https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/

Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда

5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1%

5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3% Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1%5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3% Flamingo

Повідомлень: 1949 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2615261626172618 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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