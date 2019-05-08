Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей. Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар. Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе? Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?
mephala написав:а тас допилил прямой обмен евро/бакс или воз и ныне там?
Вроді є але кроси грабіжницькі.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей. Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар. Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе? Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?
Большое спасибо за ответы заранее.
Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.
Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей. Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар. Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе? Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?
Большое спасибо за ответы заранее.
Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.
Спасибо за ответ! Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...
Искатель написав:Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей. Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар. Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе? Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?
Большое спасибо за ответы заранее.
Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.
Спасибо за ответ! Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...
Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда 5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1% 5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3%