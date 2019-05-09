Додано: Чет 09 тра, 2019 08:28

Искатель написав: Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.

Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.

Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?

Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?



Большое спасибо за ответы заранее. Вопрос к тем, кто расплачивался Викендом за границей.Имеется в виду, с евросчета - в Еврозоне и с долларового счета - не в Еврозоне (Турция, Египет и т.п.), т.е. там, где конвертация через доллар.Какие есть подводные камни? Или никаких в принципе?Кстати, правильно выбирает, с какого счета списывать? Или лучше держать деньги на нужном счету, во избежание, а остальное - перебросить на Ощадный?Большое спасибо за ответы заранее.

Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%). Поэтому для себя я решил - если и платить то только Евро в зоне Евро (ну и долларом в США и фунтами в Англии), но никак не в экзотике. По сути осенью платил в Испании Платиной от Симы в евро, а когда исчерпал лимит и кишмиш там стал 1,2%, то Виикой стал оплачивать только билеты в некоторые местные заведения через интернет (остальное продолжал платить Симой потому как 1,2% больше чем у Виики 1% за свои, но меньше чем 2% за интернет). Правда моя схема не идеальна с точки зрения того что Сима прошлой осенью уменьшила кэшбек по ряду категорий и потому когда я Платиной оплатил билеты на скоростную электричку в Вене то получил лишь 0,5% кишмиша - в этом случае лучше было бы платить конечно Виикой в Евро. Равно как и за автобусные билеты, в магазинах электроники и т.п.