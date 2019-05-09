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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2616261726182619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:09

  dr_morgenstern написав:До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.

А предзаказ нужен?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:23

  Flamingo написав:Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%).

В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:41

Re: ТАСКОМБАНК

novichok написав:
  dr_morgenstern написав:До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.

А предзаказ нужен?
Нет, но перед снятием крупной суммы можно прозвонить в отделение и уточнить наличие (в моём случае - деньги были всегда, но я больше 1900 ни разу не снимал).
dr_morgenstern
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