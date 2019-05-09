А предзаказ нужен?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:09
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:23
В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:41
Re: ТАСКОМБАНК
Нет, но перед снятием крупной суммы можно прозвонить в отделение и уточнить наличие (в моём случае - деньги были всегда, но я больше 1900 ни разу не снимал).
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