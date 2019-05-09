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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 16:09
dr_morgenstern написав:
До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.
А предзаказ нужен?
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novichok
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:23
Flamingo написав:
Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%).
В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.
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wig
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Додано: Чет 09 тра, 2019 17:41
novichok написав: dr_morgenstern написав:
До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.
А предзаказ нужен?
Нет, но перед снятием крупной суммы можно прозвонить в отделение и уточнить наличие (в моём случае - деньги были всегда, но я больше 1900 ни разу не снимал).
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 09 тра, 2019 19:44
wig написав: Flamingo написав:
Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%).
В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.
Но там ведь очень ограниченное количество мсс и под 5 и под 3. А скажем покушать, машину заправить и т.п. или не приведи господь мсс не подойдёт и в итоге получится убыток, которого можно избежать оплатив другой картой без кэшбека но и без комиса за конверт.
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Flamingo
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