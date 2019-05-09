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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2617261826192620>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 16:09

  dr_morgenstern написав:До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.

А предзаказ нужен?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:23

  Flamingo написав:Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%).

В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 17:41

Re: ТАСКОМБАНК

novichok написав:
  dr_morgenstern написав:До эквивалента 50К грн - в кассе, свыше - через менеджера. Так в моём отделении, по крайней мере.
casper12 написав:novichok з ощадного - одразу в касу.

А предзаказ нужен?
Нет, но перед снятием крупной суммы можно прозвонить в отделение и уточнить наличие (в моём случае - деньги были всегда, но я больше 1900 ни разу не снимал).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:44

  wig написав:
  Flamingo написав:Платил. С какого счета списать - выбирает правильно. Но предпочитаю оплачивать все таки с карт других банков. Экзотику так точно. Потому что комис съедает весь кишмиш (тем более если платить долларом - это за свои - то есть кишмиш 1 % всегда а конверт 3%).

В этом году попробую пудрой. При счете 5-3 должно быть выгодно.

Но там ведь очень ограниченное количество мсс и под 5 и под 3. А скажем покушать, машину заправить и т.п. или не приведи господь мсс не подойдёт и в итоге получится убыток, которого можно избежать оплатив другой картой без кэшбека но и без комиса за конверт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:56

Re: ТАСКОМБАНК

Это нормально,что в Тас2ю не светится сумма кредитного лимита по карте? Раньше все отображалось.
Карту не блокировал,должна быть активна.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:58

VanKiss веб чи мобайл?
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:04

  Flamingo написав:Но там ведь очень ограниченное количество мсс и под 5 и под 3. А скажем покушать, машину заправить и т.п. или не приведи господь мсс не подойдёт и в итоге получится убыток, которого можно избежать оплатив другой картой без кэшбека но и без комиса за конверт.

3 уже большого смысла нет, а вот 5 - можно купить носки, и в СМС сразу увидеть, какой в этом магазине кэшбек.
Востаннє редагувалось wig в Чет 09 тра, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:04

  casper12 написав:VanKiss веб чи мобайл?

Через моб.додаток дивився. Можливо в цей час якісь роботи по кредиткам відбувабться,тому і не відображажться інфа?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:21

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Скажите, а где можно почитать, как именно начисляется комиссия за конвертацию? Что-то сходу не нашел...

https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/

Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда
5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1%
5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3%

klug и Flamingo, спасибо огромное за ответы!
Т.е. при оплате, например, с гривневой кредитки DCC - без вариантов.
И это плюс к комиссии, например, по Викенду.

Делаю вывод, что с картами ТАСи вообще нечего делать за границей (за исключением стран, где прямой расчет с Вики в нужной валюте).
Я правильно понял?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:22

VanKiss можливо. Спробуйте веб версію.
casper12
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