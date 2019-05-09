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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2617261826192620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 22:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Т.е. при оплате, например, с гривневой кредитки DCC - без вариантов.
И это плюс к комиссии, например, по Викенду.

DCC будет только в случае если вы за границей гривневой картой заплатите в терминале в валюте Гривна (ну или в долларах в стране, где местная валюта не доллар). Если же вы заплатите с гривневого (не важно за кредитные или свои) счета Виики в местной валюте - то DCC не будет. Будет только конвертация МПС и Вашего банка. Ну и комис банка за конверт. Но также обращайте внимание что пишется в чеке терминала к примеру я в прошлом месяце платил в одном магазине на Гоа и просил продавца чтобы оплата была в рупиях, но в чеке, в котором оплата действительно была в рупиях было мелкими буквами написано, что я даю согласие на то что данный платеж будет конвертирован в USD да и еще с 5% комисом. В общем по сути такой же DCC да еще и с наглым комисом.

  Искатель написав:Делаю вывод, что с картами ТАСи вообще нечего делать за границей (за исключением стран, где прямой расчет с Вики в нужной валюте).
Я правильно понял?

Я лично склоняюсь к аналогичному выводу.
Flamingo
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  #<1 ... 2617261826192620
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