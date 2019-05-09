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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2617261826192620 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 168 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 168 Додано: Чет 09 тра, 2019 22:47 Re: ТАСКОМБАНК Искатель написав: Т.е. при оплате, например, с гривневой кредитки DCC - без вариантов.

И это плюс к комиссии, например, по Викенду. Т.е. при оплате, например, с гривневой кредитки DCC - без вариантов.И это плюс к комиссии, например, по Викенду.

DCC будет только в случае если вы за границей гривневой картой заплатите в терминале в валюте Гривна (ну или в долларах в стране, где местная валюта не доллар). Если же вы заплатите с гривневого (не важно за кредитные или свои) счета Виики в местной валюте - то DCC не будет. Будет только конвертация МПС и Вашего банка. Ну и комис банка за конверт. Но также обращайте внимание что пишется в чеке терминала к примеру я в прошлом месяце платил в одном магазине на Гоа и просил продавца чтобы оплата была в рупиях, но в чеке, в котором оплата действительно была в рупиях было мелкими буквами написано, что я даю согласие на то что данный платеж будет конвертирован в USD да и еще с 5% комисом. В общем по сути такой же DCC да еще и с наглым комисом.



Искатель написав: Делаю вывод, что с картами ТАСи вообще нечего делать за границей (за исключением стран, где прямой расчет с Вики в нужной валюте).

Я правильно понял? Делаю вывод, что с картами ТАСи вообще нечего делать за границей (за исключением стран, где прямой расчет с Вики в нужной валюте).Я правильно понял?

Я лично склоняюсь к аналогичному выводу. DCC будет только в случае если вы за границей гривневой картой заплатите в терминале в валюте(ну или в долларах в стране, где местная валюта не доллар). Если же вы заплатите с гривневого (не важно за кредитные или свои) счета Виики в- то DCC не будет. Будет только конвертация МПС и Вашего банка. Ну и комис банка за конверт. Но также обращайте внимание что пишется в чеке терминала к примеру я в прошлом месяце платил в одном магазине на Гоа и просил продавца чтобы оплата была в рупиях, но в чеке, в котором оплата действительно была в рупиях было мелкими буквами написано, что я даю согласие на то что данный платеж будет конвертирован в USD да и еще с 5% комисом. В общем по сути такой же DCC да еще и с наглым комисом.Я лично склоняюсь к аналогичному выводу. Flamingo

Повідомлень: 1951 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2617261826192620 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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