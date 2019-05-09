DCC будет только в случае если вы за границей гривневой картой заплатите в терминале в валюте Гривна (ну или в долларах в стране, где местная валюта не доллар). Если же вы заплатите с гривневого (не важно за кредитные или свои) счета Виики в местной валюте - то DCC не будет. Будет только конвертация МПС и Вашего банка. Ну и комис банка за конверт. Но также обращайте внимание что пишется в чеке терминала к примеру я в прошлом месяце платил в одном магазине на Гоа и просил продавца чтобы оплата была в рупиях, но в чеке, в котором оплата действительно была в рупиях было мелкими буквами написано, что я даю согласие на то что данный платеж будет конвертирован в USD да и еще с 5% комисом. В общем по сути такой же DCC да еще и с наглым комисом.
Я лично склоняюсь к аналогичному выводу.