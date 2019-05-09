Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:30

Amid написав: Flamingo

Если 3% КБ с кредитных, то 1% за конвертацию в еврозоне можно и потерпеть . Если 3% КБ с кредитных, то 1% за конвертацию в еврозоне можно и потерпеть

Да... Если бы только не одно, но... Перечитайте ссылку что дал klug. Плата за конвертацию это только вишенка на торте. Основная собака зарыта тут: "" - то есть банк вас еще на курсе нагреет, а потом еще и 1% возьмет. К примеру на сегодня курс евро по карточному курсу ТАСа 29.98 UAH/EUR. В то время как Евро сегодня можно взять по 29,55 в ОТП (то есть ТАСя еще минимум 1,5% возьмет с вас на курсе), по 29,56 в КоКо и по 29,7 в самом Тасе по обмену. И это на сегодня, а на момент проведения по счету курс может изменится и легко может нарисоваться даже убыток.При этом не забывайте что кишмиш на валютные операции начисляется в гривне - то есть ТАСя применит к начисляемому кэшбеку тоже свой курс - но уже покупки Евро (на сегодня он 29,21 UAH/EUR). Значит чистыми вам начислят не 3% а меньше. Т.е. в сухом остатке получается, что "шкурка вичинки не варта".А если вдруг окажется не кошерным МСС - то и вовсе швах. А оно может неожиданно так случится. К примеру в прошлом году в Испании в уличном кафе покушали мороженное - платил Максимкой от Аллы - у них тогда общепит под 5% кишмиша котировался, а МСС оказался - что-то неимоверное - ничего общего ни с общепитом, но с продуктами, а буквально в прошлом месяце в Вене в магазине сувениров купили - ни за что не угадаете что - конечно сувениры - платил Платиной от Симы - опять мимо кассы - бабиты начислили вместо 5 всего 0,5%. Оказывается МСС магазина электроники (в ассортименте электроники - ровно 0 позиций).Так что тут не угадаешь. Но риск получить убыток вместо кишмиша слишком велик, а кишмиш в лучшем случае окажется в районе 1% или и того меньше. Поэтому любители экспериментирования конечно могут пробовать платить кредитными Виики в Швейцарии, Польше, Британии, США, России и в странах зоны Евро - но лично я пас