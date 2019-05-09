Искатель написав:Т.е. при оплате, например, с гривневой кредитки DCC - без вариантов. И это плюс к комиссии, например, по Викенду.
DCC будет только в случае если вы за границей гривневой картой заплатите в терминале в валюте Гривна (ну или в долларах в стране, где местная валюта не доллар). Если же вы заплатите с гривневого (не важно за кредитные или свои) счета Виики в местной валюте - то DCC не будет. Будет только конвертация МПС и Вашего банка. Ну и комис банка за конверт. Но также обращайте внимание что пишется в чеке терминала к примеру я в прошлом месяце платил в одном магазине на Гоа и просил продавца чтобы оплата была в рупиях, но в чеке, в котором оплата действительно была в рупиях было мелкими буквами написано, что я даю согласие на то что данный платеж будет конвертирован в USD да и еще с 5% комисом. В общем по сути такой же DCC да еще и с наглым комисом.
Искатель написав:Делаю вывод, что с картами ТАСи вообще нечего делать за границей (за исключением стран, где прямой расчет с Вики в нужной валюте). Я правильно понял?
Amid написав:Flamingo Если 3% КБ с кредитных, то 1% за конвертацию в еврозоне можно и потерпеть .
Да... Если бы только не одно, но... Перечитайте ссылку что дал klug. Плата за конвертацию это только вишенка на торте. Основная собака зарыта тут: "Якщо валюта операції USD (долар США), EUR (євро), GBP (фунт стерлінг), CHF (швейцарський франк), PLN (польський злотий), RUR (російський рубль), конвертація здійснюється за курсом ТАСКОМБАНКу." - то есть банк вас еще на курсе нагреет, а потом еще и 1% возьмет. К примеру на сегодня курс евро по карточному курсу ТАСа 29.98 UAH/EUR. В то время как Евро сегодня можно взять по 29,55 в ОТП (то есть ТАСя еще минимум 1,5% возьмет с вас на курсе), по 29,56 в КоКо и по 29,7 в самом Тасе по обмену. И это на сегодня, а на момент проведения по счету курс может изменится и легко может нарисоваться даже убыток. При этом не забывайте что кишмиш на валютные операции начисляется в гривне - то есть ТАСя применит к начисляемому кэшбеку тоже свой курс - но уже покупки Евро (на сегодня он 29,21 UAH/EUR). Значит чистыми вам начислят не 3% а меньше. Т.е. в сухом остатке получается, что "шкурка вичинки не варта". А если вдруг окажется не кошерным МСС - то и вовсе швах. А оно может неожиданно так случится. К примеру в прошлом году в Испании в уличном кафе покушали мороженное - платил Максимкой от Аллы - у них тогда общепит под 5% кишмиша котировался, а МСС оказался - что-то неимоверное - ничего общего ни с общепитом, но с продуктами, а буквально в прошлом месяце в Вене в магазине сувениров купили - ни за что не угадаете что - конечно сувениры - платил Платиной от Симы - опять мимо кассы - бабиты начислили вместо 5 всего 0,5%. Оказывается МСС магазина электроники (в ассортименте электроники - ровно 0 позиций). Так что тут не угадаешь. Но риск получить убыток вместо кишмиша слишком велик, а кишмиш в лучшем случае окажется в районе 1% или и того меньше. Поэтому любители экспериментирования конечно могут пробовать платить кредитными Виики в Швейцарии, Польше, Британии, США, России и в странах зоны Евро - но лично я пас
Flamingo Спасибо, я раньше не сильно обращал на это внимание, поскольку не думал, что курсы обмена наличных и по картам НАСТОЛЬКО отличаются в ТАСе. Действительно, прямо сейчас в богомерзком ТАС2Ю можно купить евро по 29.70, в отделении 29.80, а по картам 29.98!
Flamingo написав:Ну и в добавок к этому пункты 5.9 и 5.10 тарифов Викенда 5.9 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUB, PLN) - 1% 5.10 Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) - 3%
Как понимаю если оплата будет гривной в любой валюте (без DCC) кроме USD (что в евро что в тугриках) МПС ковертнет ее по своему курсу в USD и выставит ее банку. Т.е. банк всегда получит счет в долларах и затем уже по своему курсу переведет ее в гривну. Если все так не совсем понятно почему для одних валют комиссия 1%, а для других 3%. Чисто желание заработать или реально при оплате тугриками у банка допзатраты какието есть? Даже если валюты из пункт 5.9 то МПС в них и выставлят счет для ТАСа, то все равно не понятна причина разницы в %%-ах.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 10 тра, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
Aps написав: Как понимаю если оплата будет гривной в любой валюте (без DCC) кроме USD (что в евро что в тугриках) МПС ковертнет ее по своему курсу в USD и выставит ее банку. Т.е. банк всегда получит счет в долларах и затем уже по своему курсу переведет ее в гривну. Если все так не совсем понятно почему для одних валют комиссия 1%, а для других 3%. Чисто желание заработать или реально при оплате тугриками у банка допзатраты какието есть?
Здесь, как я понял, отличие. Злотый или рубль ТАС посчитает по своему курсу, даже если списание с долларовой вики. Вот, они уже и заработали свои 2%, а то и больше. А лиру да, как вы описали, лира-доллар курс МПС, и если у клиента и счет в долларах, то что. Довольствоваться жалким процентом?