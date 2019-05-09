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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2618261926202621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:53

  wig написав:
  Aps написав:А берут 3%? Если да то возникает резонный вопрос за что?

Такой тариф. Потому то ТАСины карты и пылятся в шкафу, пока их колежанки путешествуют по заграницам. Разве что у Пудры еще есть шанс.


Прописать в тарифах услугу которую не предоставляют и брать за нее деньги это ноухау от банка мабуть. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56

Полно банков берут за конвертацию. В основном 1%, но и на 3 и у ТАСа есть последователи.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:58

  wig написав:Полно банков берут за конвертацию. В основном 1%, но и на 3 и у ТАСа есть последователи.


При оплате лирой с долларового счета?
И кто это?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:21

  Aps написав:
  wig написав:
  Aps написав:А берут 3%? Если да то возникает резонный вопрос за что?

Такой тариф. Потому то ТАСины карты и пылятся в шкафу, пока их колежанки путешествуют по заграницам. Разве что у Пудры еще есть шанс.


Прописать в тарифах услугу которую не предоставляют и брать за нее деньги это ноухау от банка мабуть. )

Понимаете, тот факт что мпс реально спишет доллары с Тасиного страхового депозита никого не волнует. Банк получает предавтррищацию в лире и сразу блокирует свои 3% согласно договора с которым клиент согласился при заключении договора. Поэтому с юридической точки зрения тут все по честному - без обмана
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

як пояснила тут одна розумна людина (не вказую, щоб не підвести власним незнанням чи помилкою), , якщо карта без КБ, то найбільш вигідний варіант - платити доларовою карткою.
Але рахунок/проводку при оплаті просити у валюті країни перебування (окрім єврозони, ВелБР - там єврокарта і фунти).
Тоді МПС міняє саме по своєму курсу місцеву валюту і списує по прямому курсу з доларової, а не через банк-емітент.
Таким чином ми уникаємо плати за конвертацію (у відповідних банках) і не платимо за кордоном у готівковому доларі, курс якого дуже занижений відносно місцевої валюти.
Якщо десь помилився - поправте.
stas_rst
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  #<1 ... 2618261926202621
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