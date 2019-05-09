Прописать в тарифах услугу которую не предоставляют и брать за нее деньги это ноухау от банка мабуть. )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:53
Прописать в тарифах услугу которую не предоставляют и брать за нее деньги это ноухау от банка мабуть. )
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:56
Полно банков берут за конвертацию. В основном 1%, но и на 3 и у ТАСа есть последователи.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:58
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:21
Понимаете, тот факт что мпс реально спишет доллары с Тасиного страхового депозита никого не волнует. Банк получает предавтррищацию в лире и сразу блокирует свои 3% согласно договора с которым клиент согласился при заключении договора. Поэтому с юридической точки зрения тут все по честному - без обмана
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:24
Re: ТАСКОМБАНК
як пояснила тут одна розумна людина (не вказую, щоб не підвести власним незнанням чи помилкою), , якщо карта без КБ, то найбільш вигідний варіант - платити доларовою карткою.
Але рахунок/проводку при оплаті просити у валюті країни перебування (окрім єврозони, ВелБР - там єврокарта і фунти).
Тоді МПС міняє саме по своєму курсу місцеву валюту і списує по прямому курсу з доларової, а не через банк-емітент.
Таким чином ми уникаємо плати за конвертацію (у відповідних банках) і не платимо за кордоном у готівковому доларі, курс якого дуже занижений відносно місцевої валюти.
Якщо десь помилився - поправте.
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