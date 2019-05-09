Flamingo написав:Понимаете, тот факт что мпс реально спишет доллары с Тасиного страхового депозита никого не волнует. Банк получает предавтррищацию в лире и сразу блокирует свои 3% согласно договора с которым клиент согласился при заключении договора. Поэтому с юридической точки зрения тут все по честному - без обмана
Как то не понятно предавторизация в лире. К примеру оплата на 425 лир. Банк ведь получит инфо что 100 баксов заблокированы. Конвертацией он ведь в данном случае не занимается. И 3% согласно тарифов, но без каких либо предоставленых услуг. Разве нет?
Банк всегда получает предавторизацию именно в той валюте в которой провел операцию терминал. Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте. То что у банка заблокирован при этом деньги на страховом депозите в долларах (реже в евро) собственно к предавторизации платежа на вашей карте никакого отношения не имеет
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 10 тра, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:stas_rst в нормальных банках процент за конвертацию берут только если рассчитываться гривневой картой. некоторые даже процент не берут но закладывают свою выгоду в курс по какому конвертируют. а если у тебя долларовая карта то нормальный банк ничего не берет и курс пересчета экзотики в доллар идет по курсу МПС. Все ИМХО и теоретически
Все верно, в нормальных банках вообще не берут комиссию за конвертацию, поскольку свою маржу они закладывают в курсы по карточным операциям.
На вскидку банки которые не берут комиссию за конвертацию и есть кешбек (или другие фантики) - Альфа (кредитки), ОТП, Приват, Моно, Idea (online).
Flamingo написав: Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте.
Имхо это сопутствующая информация такая же как имя Pos терминала и МСС.
Ну у меня к примеру в выписке другого банка (не Таси) пишет списано в валюте карты 10 USD сумма в валюте платежа 710 индийских рупий плата за конверт 1% - 0,10 USD. Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?