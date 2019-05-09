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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2620262126222623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:40

  Aps написав:
  Flamingo написав:Понимаете, тот факт что мпс реально спишет доллары с Тасиного страхового депозита никого не волнует. Банк получает предавтррищацию в лире и сразу блокирует свои 3% согласно договора с которым клиент согласился при заключении договора. Поэтому с юридической точки зрения тут все по честному - без обмана


Как то не понятно предавторизация в лире.
К примеру оплата на 425 лир. Банк ведь получит инфо что 100 баксов заблокированы.
Конвертацией он ведь в данном случае не занимается.
И 3% согласно тарифов, но без каких либо предоставленых услуг.
Разве нет?

Банк всегда получает предавторизацию именно в той валюте в которой провел операцию терминал. Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте. То что у банка заблокирован при этом деньги на страховом депозите в долларах (реже в евро) собственно к предавторизации платежа на вашей карте никакого отношения не имеет
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 10 тра, 2019 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:41

Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:42

  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?

Я уверен. Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - 3% взяло :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:44

  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?


Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:48

  Flamingo написав: Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте.


Имхо это сопутствующая информация такая же как имя Pos терминала и МСС.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:52

  mephala написав:stas_rst
в нормальных банках процент за конвертацию берут только если рассчитываться гривневой картой.
некоторые даже процент не берут но закладывают свою выгоду в курс по какому конвертируют.
а если у тебя долларовая карта то нормальный банк ничего не берет и курс пересчета экзотики в доллар идет по курсу МПС.
Все ИМХО и теоретически :mrgreen:


Все верно, в нормальных банках вообще не берут комиссию за конвертацию, поскольку свою маржу они закладывают в курсы по карточным операциям.

На вскидку банки которые не берут комиссию за конвертацию и есть кешбек (или другие фантики) - Альфа (кредитки), ОТП, Приват, Моно, Idea (online).
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:55

  Aps написав:
  Flamingo написав: Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте.


Имхо это сопутствующая информация такая же как имя Pos терминала и МСС.

Ну у меня к примеру в выписке другого банка (не Таси) пишет списано в валюте карты 10 USD сумма в валюте платежа 710 индийских рупий плата за конверт 1% - 0,10 USD. Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:01

  Aps написав:
  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?


Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет.


Чему тут удивляться, банк зарабатывает как может, лично я своим викендом за границей не расчитваюсь именно из-за этой комиссии за конвертацию.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:02

Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом :(.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:22

Re: ТАСКОМБАНК

А кому-то удалось отключить страховку для кредитки В5? Если да, то какая процедура?
Imp_666
 
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