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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:27
Amid написав:Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом
.
Потому народ и пишет что тасины карты за границу не берет, а пилит на полках. Я беру Виику только в зону Евро и только как страховочную.
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Flamingo
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:38
Flamingo написав:
Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?
Как то что большой и государственный в наших то реалиях может быть мерилом законности?
Хотя скорее всего де-юре тут все правильно.
Но вот де-факто имхо это поборы денег за несуществующую со стороны банка услугу.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47
mephala написав:stas_rst
в нормальных банках процент за конвертацию берут только если рассчитываться гривневой картой.
некоторые даже процент не берут но закладывают свою выгоду в курс по какому конвертируют.
а если у тебя долларовая карта то нормальный банк ничего не берет и курс пересчета экзотики в доллар идет по курсу МПС.
Все ИМХО и теоретически
А практически, все зависит от тарифов по вашей карте, принятой в банке схемы конвертации, и какой МПС карта.
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wig
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:50
antey718 написав:
На вскидку банки которые не берут комиссию за конвертацию и есть кешбек (или другие фантики) - Альфа (кредитки), ОТП, Приват, Моно, Idea (online).
Кредитки исключаем, там только гривна, у Моно по валюте плюшек нет, остается Приват - ревардс по МС, ну и акции еще бывают.
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wig
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