Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:32

Aps написав: Amid написав: Aps

Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)? Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?



Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет. Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет.

Очень странно что нас/вас это удивляет, после введения комиссии за исходящий п2п перевод приватом и ощадом - вот тут банк точно ничего не делает, а комиссию беретЯ считаю, что нет ничего удивительного, что две банки с самым жирным кешбеком - тас и эксим - имеют заградительный комис на оплату не в валюте карты. Пока я знаю только две эти банки, где комиссия берётся за списание с долларового счёта оплаты в валюте третьих стран