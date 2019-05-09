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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:27
Amid написав:Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом
.
Потому народ и пишет что тасины карты за границу не берет, а пилит на полках. Я беру Виику только в зону Евро и только как страховочную.
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Flamingo
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:38
Flamingo написав:
Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?
Как то что большой и государственный в наших то реалиях может быть мерилом законности?
Хотя скорее всего де-юре тут все правильно.
Но вот де-факто имхо это поборы денег за несуществующую со стороны банка услугу.
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Aps
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47
mephala написав:stas_rst
в нормальных банках процент за конвертацию берут только если рассчитываться гривневой картой.
некоторые даже процент не берут но закладывают свою выгоду в курс по какому конвертируют.
а если у тебя долларовая карта то нормальный банк ничего не берет и курс пересчета экзотики в доллар идет по курсу МПС.
Все ИМХО и теоретически
А практически, все зависит от тарифов по вашей карте, принятой в банке схемы конвертации, и какой МПС карта.
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wig
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:50
antey718 написав:
На вскидку банки которые не берут комиссию за конвертацию и есть кешбек (или другие фантики) - Альфа (кредитки), ОТП, Приват, Моно, Idea (online).
Кредитки исключаем, там только гривна, у Моно по валюте плюшек нет, остается Приват - ревардс по МС, ну и акции еще бывают.
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wig
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:32
Aps написав: Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?
Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет.
Очень странно что нас/вас это удивляет, после введения комиссии за исходящий п2п перевод приватом и ощадом - вот тут банк точно ничего не делает, а комиссию берет
Я считаю, что нет ничего удивительного, что две банки с самым жирным кешбеком - тас и эксим - имеют заградительный комис на оплату не в валюте карты. Пока я знаю только две эти банки, где комиссия берётся за списание с долларового счёта оплаты в валюте третьих стран
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:33
Flamingo написав: Aps написав: Flamingo написав:
Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте.
Имхо это сопутствующая информация такая же как имя Pos терминала и МСС.
Ну у меня к примеру в выписке другого банка (не Таси) пишет списано в валюте карты 10 USD сумма в валюте платежа 710 индийских рупий плата за конверт 1% - 0,10 USD. Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?
Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:35
Stringer написав:
Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж
А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.
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wig
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:38
Flamingo написав: Amid написав:Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом
.
Потому народ и пишет что тасины карты за границу не берет, а пилит на полках. Я беру Виику только в зону Евро и только как страховочную.
Вы же сами написали - нет смысла, весь вероятный кешбек обязательно съест курс и комиссия. Викенд интересен только при оплате в интернете и в валюте, а для оплаты в интернет физически брать карту не обязательно
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:42
wig написав: Stringer написав:
Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж
А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.
По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий - платить гривневой дебеткой заграницей считаю дурным тоном
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:21
Кому интересна тема - какими картами лучше платить заграницей - предлагаю перенести дискуссию сюда viewtopic.php?f=145&t=225097&p=4663536#p4663536
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