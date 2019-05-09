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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2620262126222623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:27

  Amid написав:Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом :(.

Потому народ и пишет что тасины карты за границу не берет, а пилит на полках. Я беру Виику только в зону Евро и только как страховочную.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:38

  Flamingo написав: Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?


Как то что большой и государственный в наших то реалиях может быть мерилом законности? :)

Хотя скорее всего де-юре тут все правильно.
Но вот де-факто имхо это поборы денег за несуществующую со стороны банка услугу.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47

  mephala написав:stas_rst
в нормальных банках процент за конвертацию берут только если рассчитываться гривневой картой.
некоторые даже процент не берут но закладывают свою выгоду в курс по какому конвертируют.
а если у тебя долларовая карта то нормальный банк ничего не берет и курс пересчета экзотики в доллар идет по курсу МПС.
Все ИМХО и теоретически :mrgreen:

А практически, все зависит от тарифов по вашей карте, принятой в банке схемы конвертации, и какой МПС карта.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:50

  antey718 написав:На вскидку банки которые не берут комиссию за конвертацию и есть кешбек (или другие фантики) - Альфа (кредитки), ОТП, Приват, Моно, Idea (online).

Кредитки исключаем, там только гривна, у Моно по валюте плюшек нет, остается Приват - ревардс по МС, ну и акции еще бывают.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:32

  Aps написав:
  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?


Так тут так пишут что берут. А лично меня это удивляет.

Очень странно что нас/вас это удивляет, после введения комиссии за исходящий п2п перевод приватом и ощадом - вот тут банк точно ничего не делает, а комиссию берет ;-)
Я считаю, что нет ничего удивительного, что две банки с самым жирным кешбеком - тас и эксим - имеют заградительный комис на оплату не в валюте карты. Пока я знаю только две эти банки, где комиссия берётся за списание с долларового счёта оплаты в валюте третьих стран
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:33

  Flamingo написав:
  Aps написав:
  Flamingo написав: Если платили когда либо экзотикой - гляньте в выписку там нормальные банки всегда указывают что платёж был в конкретной местной валюте.


Имхо это сопутствующая информация такая же как имя Pos терминала и МСС.

Ну у меня к примеру в выписке другого банка (не Таси) пишет списано в валюте карты 10 USD сумма в валюте платежа 710 индийских рупий плата за конверт 1% - 0,10 USD. Банк Укрэксим если что. Большой государственный. Думаете он тоже не прав?

Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:35

  Stringer написав:Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж

А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:38

  Flamingo написав:
  Amid написав:Flamingo
Тогда это совсем неподобство, получается выгоднее даже Моней с его 0.805% за кредитый кэшбек платить чем ТАСом :(.

Потому народ и пишет что тасины карты за границу не берет, а пилит на полках. Я беру Виику только в зону Евро и только как страховочную.

Вы же сами написали - нет смысла, весь вероятный кешбек обязательно съест курс и комиссия. Викенд интересен только при оплате в интернете и в валюте, а для оплаты в интернет физически брать карту не обязательно ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:42

  wig написав:
  Stringer написав:Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж

А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.

По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий - платить гривневой дебеткой заграницей считаю дурным тоном
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:21

Re: ТАСКОМБАНК

Кому интересна тема - какими картами лучше платить заграницей - предлагаю перенести дискуссию сюда viewtopic.php?f=145&t=225097&p=4663536#p4663536
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