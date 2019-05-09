stas_rst написав:Тоді МПС міняє саме по своєму курсу місцеву валюту і списує по прямому курсу з доларової, а не через банк-емітент. Таким чином ми уникаємо плати за конвертацію (у відповідних банках) і не платимо за кордоном у готівковому доларі, курс якого дуже занижений відносно місцевої валюти.
Твердження хибне.
Stringer написав:
wig написав:
Stringer написав:Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж
А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.
По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий - платить гривневой дебеткой заграницей считаю дурным тоном
Ви підміняєте поняття: Алла не бере комісію при оплаті доларовою карткою, бо у її тарифах не має комісії за конвертацію по цьому продукту взагалі, а не тому, що оплата доларовою карткою у іншій валюті - це якийсь особливий випадок.
Flamingo написав:
Amid написав:Aps Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?
Я уверен. Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - 3% взяло
Чому 3%? Злоті ж тверда валюта, з точки зору ТАСі.
Stringer написав:По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий
По пакетному мастеру в Алле комиссия, она есть в тарифах и видна в выписке. По долларовым визам в тарифах есть, в выписке - отсутствует, по факту - замаскирована в курсе (списывается больше, чем по курсу МПС на дату проводки).
Коллега только что из отделения - я посоветовал открыть Б5.
Новости: 1) Пудру как допку якобы с апреля больше не оформляют вообще никак. 2) Страховку якобы можно отменить только через месяц после начала пользования картой когда банк посмотрит как используется карта и как гасится долг...
Vorlon На счет пудры точно не так, я оформлял добку в апреле. Но в ТАСе все зависит от отделения. В одном "никак", или другая отсебятина. В другом - оформляют все за пять минут, и жену с собой приводить не надо.