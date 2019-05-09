RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2622262326242625>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:30

  stas_rst написав:Тоді МПС міняє саме по своєму курсу місцеву валюту і списує по прямому курсу з доларової, а не через банк-емітент.
Таким чином ми уникаємо плати за конвертацію (у відповідних банках) і не платимо за кордоном у готівковому доларі, курс якого дуже занижений відносно місцевої валюти.

Твердження хибне.

  Stringer написав:
  wig написав:
  Stringer написав:Как я написал выше - только эти два банка дерут комиссию за такой платёж

А других банков у вас есть карты? Альфа Мастер (комфорт) - комиссия есть. Виза (Ультра/Блек) - комиссии, типа, нет, но вместо курса МПС ставят свой.

По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий - платить гривневой дебеткой заграницей считаю дурным тоном

Ви підміняєте поняття: Алла не бере комісію при оплаті доларовою карткою, бо у її тарифах не має комісії за конвертацію по цьому продукту взагалі, а не тому, що оплата доларовою карткою у іншій валюті - це якийсь особливий випадок.

  Flamingo написав:
  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?

Я уверен. Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - 3% взяло :(

Чому 3%? Злоті ж тверда валюта, з точки зору ТАСі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 18.08.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:32

  Stringer написав:По всем кредиткам аллы комиссий нет, оплата в валюте третьих стран долларовой картой тоже без комиссий

По пакетному мастеру в Алле комиссия, она есть в тарифах и видна в выписке. По долларовым визам в тарифах есть, в выписке - отсутствует, по факту - замаскирована в курсе (списывается больше, чем по курсу МПС на дату проводки).
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4161
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:40

Коллега только что из отделения - я посоветовал открыть Б5.

Новости:
1) Пудру как допку якобы с апреля больше не оформляют вообще никак.
2) Страховку якобы можно отменить только через месяц после начала пользования картой когда банк посмотрит как используется карта и как гасится долг...

Это правда или вчёс - кто знает?
Vorlon
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:44

Vorlon
На счет пудры точно не так, я оформлял добку в апреле.
Но в ТАСе все зависит от отделения. В одном "никак", или другая отсебятина.
В другом - оформляют все за пять минут, и жену с собой приводить не надо.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4161
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 14:46

  Vorlon написав:2) Страховку якобы можно отменить только через месяц после начала пользования картой когда банк посмотрит как используется карта и как гасится долг...

Звучит как вчёс.
1. Страхует не банк, а страховая компания. И она формально не может иметь доступа к счетам (движениям)
2. Что там можно насмотреть за 30 дней?

Это скорее неформальное распоряжение, для накрутки бонусов :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6046 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:11

  wig написав:Но в ТАСе все зависит от отделения. В одном "никак", или другая отсебятина.

Я в этом же отделении в начале марта оформил. А тут вообще женщина пошла - ей по идее вообще никакого третьего лица приводить не нужно... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 15:41

опишіть мінімальний пакет що потрібно для купівлі валюти онлайн в цьому банку
balance
 
Повідомлень: 67
З нами з: 24.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:01

  balance написав:опишіть мінімальний пакет що потрібно для купівлі валюти онлайн в цьому банку

Минимальный с точки зрения чего? К примеру есть Weekendcard и больше не надо ничего. Но она не минимальна с точки зрения дешевлеы ибо имеет годовую абанке. Но можно открыть бесплатно две (или 3) Б5 + ощадные счета и будет бесплатно но не минимально с точки зрения телодвижений. А вообще читайте ветку тут все описано и расписано
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1961
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:06

Подскажите я правильно сделал или нет. А то сотрудники броварского отделения это насоветовали.
Решил пополнить кред лимит викенда через кассу. Тупой косир пополнил грн счёт, а не кред лимит. Сотрудники сказали через тас2ю сразу деньги перевести на кредит. Перевёл. Это правильно или я попал на овердрафт и надо было ждать пару дней чтоб деньги провели л по счету, а не сразу пополнять. Можно в субботу уже пользоваться этими деньгами?
<LeV>
 
Повідомлень: 1959
З нами з: 25.11.08
Подякував: 152 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:07

  <LeV> написав:Подскажите я правильно сделал или нет... Можно в субботу уже пользоваться этими деньгами?

Все правильно сделали. Овердрафта не будет. Уже можно пользоваться.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2622262326242625>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, Vint, wig і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.