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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:10

  klug написав:
  Flamingo написав:
  Amid написав:Aps
Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?

Я уверен. Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - 3% взяло :(

Чому 3%? Злоті ж тверда валюта, з точки зору ТАСі.

Извините - не корректно выразился - вопрос ведь был не о 3%. А я писал на детской площадке одним глазом наблюдая за внуком а другим в смартфон. Вот и решил съэкономить буквы. Поэтому прошу мою фразу читать в следующей формулировке: "Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - комиссию за конвертацию взяло в полном размере предусмотренном тарифами карты :("
Соответствующее изменение в первоначальное сообщение тоже сейчас внесу.
Спасибо за внимательность!
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:16

Ну и с еврового счета могли и два раза за конвертацию снять.
Пересчет ведь через доллар.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:25

  wig написав:Ну и с еврового счета могли и два раза за конвертацию снять.
Пересчет ведь через доллар.

Комісія за конвертацію як таку, а не за кожен етап конвертації. Я швидше б запідозрив DCC, так як поляки його дуже люблять і можна залетіти при найменшій необережності. З огляду на повідомлення вище, гадати уже сенсу немає - питання знімається.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:56

  Flamingo написав:
  balance написав:опишіть мінімальний пакет що потрібно для купівлі валюти онлайн в цьому банку

Минимальный с точки зрения чего? К примеру есть Weekendcard и больше не надо ничего. Но она не минимальна с точки зрения дешевлеы ибо имеет годовую абанке. Но можно открыть бесплатно две (или 3) Б5 + ощадные счета и будет бесплатно но не минимально с точки зрения телодвижений. А вообще читайте ветку тут все описано и расписано
для чого дві б5?чи одна гривнева, друга валюютна?з гривневої не можна на доларовий ощадний?чи ощадні відкривають тільки з карковими?цікавить свинорильський набір))
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:02

По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:05

Re: ТАСКОМБАНК

  <LeV> написав:Решил пополнить кред лимит викенда через кассу. Тупой косир пополнил грн счёт, а не кред лимит. Сотрудники сказали через тас2ю сразу деньги перевести на кредит. Перевёл. Это правильно или я попал на овердрафт и надо было ждать пару дней чтоб деньги провели л по счету, а не сразу пополнять.

Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?
  balance написав:для чого дві б5?чи одна гривнева, друга валюютна?з гривневої не можна на доларовий ощадний?

Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:17

  Vorlon написав:Коллега только что из отделения - я посоветовал открыть Б5.

Новости:
1) Пудру как допку якобы с апреля больше не оформляют вообще никак.
2) Страховку якобы можно отменить только через месяц после начала пользования картой когда банк посмотрит как используется карта и как гасится долг...

Это правда или вчёс - кто знает?


Сегодня оформил допку "Пудру" к "Б5", в Тас2ю уже её вижу, страховки нет и не настаивали.
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:31

vcy
Спасибо за сигнал! На третье лицо?

Может они на одно и тоже не хотят?

Насчёт страховки - речь идёт о новом клиенте. Или вы недавно основную Б5 получали?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:39

  vcy написав:Сегодня оформил допку "Пудру" к "Б5", в Тас2ю уже её вижу, страховки нет и не настаивали.

На те, що вони почали оформлювати Пудру чоловікам сподіватись не доводиться, 3-тя особа - найімовірніший варіант.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:43

  Faceless написав:
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:

1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH

Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..


Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено

Аналогічна ситуація з Розеткою та ще й із 27.юа.
3 тижні чекаю кешбек. Чекати ще 1 тиждень чи до 45 діб ?
maxprofit
 
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