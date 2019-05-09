Amid написав:Aps Вы уверены, что ТАС берёт комиссию при конвертации валюты карты (если это не гривна а доллар/евро) в местную валюту (лиры, например)?
Я уверен. Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - 3% взяло
Чому 3%? Злоті ж тверда валюта, з точки зору ТАСі.
Извините - не корректно выразился - вопрос ведь был не о 3%. А я писал на детской площадке одним глазом наблюдая за внуком а другим в смартфон. Вот и решил съэкономить буквы. Поэтому прошу мою фразу читать в следующей формулировке: "Так получилось что платил злотыми частично с евровой части Виики - комиссию за конвертацию взяло в полном размере предусмотренном тарифами карты " Соответствующее изменение в первоначальное сообщение тоже сейчас внесу. Спасибо за внимательность!
wig написав:Ну и с еврового счета могли и два раза за конвертацию снять. Пересчет ведь через доллар.
Комісія за конвертацію як таку, а не за кожен етап конвертації. Я швидше б запідозрив DCC, так як поляки його дуже люблять і можна залетіти при найменшій необережності. З огляду на повідомлення вище, гадати уже сенсу немає - питання знімається.
balance написав:опишіть мінімальний пакет що потрібно для купівлі валюти онлайн в цьому банку
Минимальный с точки зрения чего? К примеру есть Weekendcard и больше не надо ничего. Но она не минимальна с точки зрения дешевлеы ибо имеет годовую абанке. Но можно открыть бесплатно две (или 3) Б5 + ощадные счета и будет бесплатно но не минимально с точки зрения телодвижений. А вообще читайте ветку тут все описано и расписано
для чого дві б5?чи одна гривнева, друга валюютна?з гривневої не можна на доларовий ощадний?чи ощадні відкривають тільки з карковими?цікавить свинорильський набір))
<LeV> написав:Решил пополнить кред лимит викенда через кассу. Тупой косир пополнил грн счёт, а не кред лимит. Сотрудники сказали через тас2ю сразу деньги перевести на кредит. Перевёл. Это правильно или я попал на овердрафт и надо было ждать пару дней чтоб деньги провели л по счету, а не сразу пополнять.
Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?
balance написав:для чого дві б5?чи одна гривнева, друга валюютна?з гривневої не можна на доларовий ощадний?
Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
Vorlon написав:Коллега только что из отделения - я посоветовал открыть Б5.
Новости: 1) Пудру как допку якобы с апреля больше не оформляют вообще никак. 2) Страховку якобы можно отменить только через месяц после начала пользования картой когда банк посмотрит как используется карта и как гасится долг...
Это правда или вчёс - кто знает?
Сегодня оформил допку "Пудру" к "Б5", в Тас2ю уже её вижу, страховки нет и не настаивали.