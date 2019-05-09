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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:12

  klug написав:Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.
<LeV>
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36

  klug написав:Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
а є В5 валютна?
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:39

  balance написав:
  klug написав:Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
а є В5 валютна?

Есть. Естественно в режиме - дебетка. Именно она нужна для бесплатного валютообмена если нет Викэндкард.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:56

  <LeV> написав:
  klug написав:Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

За останній час регламент у ТАСі багато у чому став більш дружнім, проте менш публічним, тому однозначно сказати можна лиш після кількох дзвінків на гарячу лінію. На мою суб'єктивну думку, овер цілком можливий. За старим регламентом поповнення через картку зараховуються наступного операційного дня. На щастя, завтра теж операційний день, тому є шанси, що ви таки зможете скористатися своїми коштами на вихідних. За старою звичкою картку у касі даю лише для зняття коштів, а поповнюю завжди через номер рахунку - так безпечніше.

  balance написав:а є В5 валютна?

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klug
 
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