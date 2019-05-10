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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2623262426252626 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 168 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 168 Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:12 klug написав: Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив? Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт. Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт. <LeV> Повідомлень: 1960 З нами з: 25.11.08 Подякував: 152 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36 klug написав: Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні. Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні. а є В5 валютна? а є В5 валютна? balance Повідомлень: 68 З нами з: 24.12.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:39 balance написав: klug написав: Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні. Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні. а є В5 валютна? а є В5 валютна?

Есть. Естественно в режиме - дебетка. Именно она нужна для бесплатного валютообмена если нет Викэндкард. Есть. Естественно в режиме - дебетка. Именно она нужна для бесплатного валютообмена если нет Викэндкард. Flamingo

Повідомлень: 1962 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 425 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:56 <LeV> написав: klug написав: Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив? Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт. Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

За останній час регламент у ТАСі багато у чому став більш дружнім, проте менш публічним, тому однозначно сказати можна лиш після кількох дзвінків на гарячу лінію. На мою суб'єктивну думку, овер цілком можливий. За старим регламентом поповнення через картку зараховуються наступного операційного дня. На щастя, завтра теж операційний день, тому є шанси, що ви таки зможете скористатися своїми коштами на вихідних. За старою звичкою картку у касі даю лише для зняття коштів, а поповнюю завжди через номер рахунку - так безпечніше.



balance написав: а є В5 валютна? а є В5 валютна?

Тарифи читали? За останній час регламент у ТАСі багато у чому став більш дружнім, проте менш публічним, тому однозначно сказати можна лиш після кількох дзвінків на гарячу лінію. На мою суб'єктивну думку, овер цілком можливий. За старим регламентом поповнення через картку зараховуються наступного операційного дня. На щастя, завтра теж операційний день, тому є шанси, що ви таки зможете скористатися своїми коштами на вихідних. За старою звичкою картку у касі даю лише для зняття коштів, а поповнюю завжди через номер рахунку - так безпечніше.Тарифи читали? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3198 З нами з: 18.08.14 Подякував: 174 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:23 <LeV> написав: klug написав: Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив? Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт. Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу... Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу... mihasik

Повідомлень: 709 З нами з: 26.10.11 Подякував: 18 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:37 Vorlon написав: По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?

Может, есть рецепт? Можно в личку. Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?Может, есть рецепт? Можно в личку. Искатель Повідомлень: 2698 З нами з: 22.02.16 Подякував: 403 раз. Подякували: 796 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:40 Искатель написав: Vorlon написав: По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?

Может, есть рецепт? Можно в личку. Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?Может, есть рецепт? Можно в личку.

Думаю нуна в церкви свечку поставить за Воздравие Таси, вот тада через годик-другой она в 2 раза лимит и подымит Думаю нуна в церкви свечку поставить за Воздравие Таси, вот тада через годик-другой она в 2 раза лимит и подымит ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28147 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2266 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2623262426252626 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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