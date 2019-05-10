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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:12

  klug написав:Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.
<LeV>
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:36

  klug написав:Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
а є В5 валютна?
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:39

  balance написав:
  klug написав:Так, одна у гривні, інша у валюті. Потрібно дві, бо обмін у ТАС2Ю проходить між картковими рахунками. Ощадний у валюті для зняття без комісії у касі. Якщо маєте гривневу В5 з лімітом, тоді краще її замінити у схемі Ощадним у гривні + Платівка у гривні.
а є В5 валютна?

Есть. Естественно в режиме - дебетка. Именно она нужна для бесплатного валютообмена если нет Викэндкард.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:56

  <LeV> написав:
  klug написав:Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

За останній час регламент у ТАСі багато у чому став більш дружнім, проте менш публічним, тому однозначно сказати можна лиш після кількох дзвінків на гарячу лінію. На мою суб'єктивну думку, овер цілком можливий. За старим регламентом поповнення через картку зараховуються наступного операційного дня. На щастя, завтра теж операційний день, тому є шанси, що ви таки зможете скористатися своїми коштами на вихідних. За старою звичкою картку у касі даю лише для зняття коштів, а поповнюю завжди через номер рахунку - так безпечніше.

  balance написав:а є В5 валютна?

Тарифи читали?
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:23

  <LeV> написав:
  klug написав:Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу...
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:37

  Vorlon написав:По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем :)

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?
Может, есть рецепт? Можно в личку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:40

  Искатель написав:
  Vorlon написав:По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем :)

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?
Может, есть рецепт? Можно в личку.

Думаю нуна в церкви свечку поставить за Воздравие Таси, вот тада через годик-другой она в 2 раза лимит и подымит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:41

Ага, покладаємо великі надії на високосний рік.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:00

TAS2U

В тас2ю теперь не видно на какую карту падает депо по окончании.
Если забыл, теперь единственный способ - это на всякий случай поменять карту для выплат, верно?
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:21

  Искатель написав:
  Vorlon написав:По лимиту - открыли новому клиенту Б5 с лимитом 10 тысяч, как и просили, без проблем :)

Сижу вот и думаю: как сделать, чтобы поднять лимит по Б5+Пудра(допка) с 5к хотя бы до 10к (а в идеале - до 20)?
Может, есть рецепт? Можно в личку.

Потратить весь лимит и аккуратненько выйти из грейса на пару дней? ИМХО. Но это не точно (с) :)
THB
 
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