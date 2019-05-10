|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:29
clientage
Проверено - не работает
За более 2 лет безупречного пользования и постоянного пополнения ради кешбека, ни разу не повысили ни в одну из волн повышения - читал сайт и тихо завидовал...Даже при перевыпуске. Обращался и к местному оффпреду, и писал через почивший ТАС24 - железобетон. Думаю причина в Михе, но когда в самом начале сходу 5к лимиту дали, то Миха у же был. Может тогда кто-то провтыкал, а теперь уже фиг мне.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:36
Vorlon написав:vcy
Спасибо за сигнал! На третье лицо?
Может они на одно и тоже не хотят?
Насчёт страховки - речь идёт о новом клиенте. Или вы недавно основную Б5 получали?
На третье лицо, девушка клиент банка(не новый). У неё есть Пудра своя, но со смешным лимитом.
Б5 с марта 2016г, недавно менял пластик по сроку.
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:46
mihasik написав: <LeV> написав: klug написав:
Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?
Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.
Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу...
Все пополнения делаю только через ПТКС по номеру счета в том числе и 2909. Если сумма больше 15000, то несколько раз. Объясняться с кассиром и что-то доказывать не имеет смысла + стоять в очереди в кассу. СМС о зачислении практически мгновенно.
-
vcy
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|