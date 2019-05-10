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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2624262526262627 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 168 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 168 Додано: Суб 11 тра, 2019 10:29 clientage

Проверено - не работает За более 2 лет безупречного пользования и постоянного пополнения ради кешбека, ни разу не повысили ни в одну из волн повышения - читал сайт и тихо завидовал...Даже при перевыпуске. Обращался и к местному оффпреду, и писал через почивший ТАС24 - железобетон. Думаю причина в Михе, но когда в самом начале сходу 5к лимиту дали, то Миха у же был. Может тогда кто-то провтыкал, а теперь уже фиг мне. Проверено - не работаетЗа более 2 лет безупречного пользования и постоянного пополнения ради кешбека, ни разу не повысили ни в одну из волн повышения - читал сайт и тихо завидовал...Даже при перевыпуске. Обращался и к местному оффпреду, и писал через почивший ТАС24 - железобетон. Думаю причина в Михе, но когда в самом начале сходу 5к лимиту дали, то Миха у же был. Может тогда кто-то провтыкал, а теперь уже фиг мне. patrikk Повідомлень: 92 З нами з: 25.06.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:36 Vorlon написав: vcy

Спасибо за сигнал! На третье лицо?



Может они на одно и тоже не хотят?



Насчёт страховки - речь идёт о новом клиенте. Или вы недавно основную Б5 получали? Спасибо за сигнал! На третье лицо?Может они на одно и тоже не хотят?Насчёт страховки - речь идёт о новом клиенте. Или вы недавно основную Б5 получали?



На третье лицо, девушка клиент банка(не новый). У неё есть Пудра своя, но со смешным лимитом.

Б5 с марта 2016г, недавно менял пластик по сроку. На третье лицо, девушка клиент банка(не новый). У неё есть Пудра своя, но со смешным лимитом.Б5 с марта 2016г, недавно менял пластик по сроку. vcy Повідомлень: 56 З нами з: 07.06.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 тра, 2019 10:46 mihasik написав: <LeV> написав: klug написав: Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив? Касир карткою у терміналі проводив для поповнення чи знайшов у базі рахунок і поповнив?

Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт. Через терминал. Хотя я говорил пополнить кредитный лимит. И менеджер с зала сказала в кассе просто сказать пополнить кред лимит. А кассир взяла и пополнила счёт.

Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу... Мне точно такой же кассир попалась, но на этапе подписания квитанции,не увидел там счета 2909)) успел так сказать, но даже это замечание,не помогло, она кому то звонила спрашивала, чё делать и что я вообще от нее хочу...



Все пополнения делаю только через ПТКС по номеру счета в том числе и 2909. Если сумма больше 15000, то несколько раз. Объясняться с кассиром и что-то доказывать не имеет смысла + стоять в очереди в кассу. СМС о зачислении практически мгновенно. Все пополнения делаю только через ПТКС по номеру счета в том числе и 2909. Если сумма больше 15000, то несколько раз. Объясняться с кассиром и что-то доказывать не имеет смысла + стоять в очереди в кассу. СМС о зачислении практически мгновенно. vcy Повідомлень: 56 З нами з: 07.06.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2624262526262627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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