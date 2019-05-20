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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2638263926402641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 15:53

Re: ТАСКОМБАНК

  newbie написав:Т.е. понимают кто как хочет.

Отож
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 16:02

  anis написав:Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?


Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 17:30

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?


Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?
anis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:43

  anis написав:
Ferlakur написав:
  anis написав:Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?


Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?

Кэшбек по Weekend Card выплачивается в последний рабочий день календарного месяца.
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 23:16

Re: ТАСКОМБАНК

Stargazer212 написав:
  anis написав:
Ferlakur написав:[quote="4670094:anis"]Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?


Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?

Кэшбек по Weekend Card выплачивается в последний рабочий день календарного месяца.[/quote]Речь не о выплате, а про начисление.
anis
 
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  #<1 ... 2638263926402641
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