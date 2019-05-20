|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 тра, 2019 15:53
newbie написав:
Т.е. понимают кто как хочет.
Отож
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24739
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1121 раз.
- Подякували: 5841 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Пон 20 тра, 2019 16:02
anis написав:
Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?
Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3027
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 17:30
Ferlakur написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?
Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1856
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 22:43
anis написав: Ferlakur написав: anis написав:
Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?
Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?
Кэшбек по Weekend Card выплачивается в последний рабочий день календарного месяца.
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 тра, 2019 23:16
Stargazer212 написав: anis написав:
Ferlakur написав:[quote="4670094:anis"]Подскажите пожалуйста, по WC при операции за кредитные получил СМС с кешбеком, можно сразу кредлимит пополнить для следующих трат или нужно дождаться проводки этой операции для получения кешбека?
Бонуси нараховуються після фактичного списання коштів з рахунку по проведеній операції. (п.11 условий программы).
Насчитываться да, а учитываться будут сразу после транзакции? Или тоже нужно ждать списания до пополнения, чтоб получить кешбек?
Кэшбек по Weekend Card выплачивается в последний рабочий день календарного месяца.[/quote]Речь не о выплате, а про начисление.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1856
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|