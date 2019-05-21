Некомпетентность работников в отделениях этого банка кто-то замечал?
В одном отделении мне для долларового депозита открыли счет в швейцарских франках, потом 1,5 часа исправляли это. В другом в течение 2-х часов не могли разблокировать (так и не разблокировали) мой долларовый текущий счет, к которому привязаны депозиты, непонятно кем и на каком основании заблокированный.
В результате послали в предыдущее отделение подписывать какой-то договор, который я якобы не подписал 2 или 3 года назад. Но как такое могло быть, если у меня есть все эти договора с подписями и печатями? И какое это сейчас имеет значение, если эти договора давно закончились и я уже давно их заключаю (и размещаю депо) в онлайне? У них вирус (Петя) не только информацию, но и бумажные документы поел?
У меня сложилось впечатление, что в этом банке никто ничего не знает. Работники отделений по каждому чиху звонят в ГО, а там, видимо, такие же специалисты, как и они. Или мне это только показалось?
newbie написав:В этой банке перевыпуск закончившхся карт, в частности плативки, платный (50 грн)? Мне сказали, что ввиду того, что карта закончилась месяц назад, я должен заплатить за ее перевыпуск, т.к. не обратился своевременно в банк для ее перевыпуска. Это несмотря на то, что к ней привязаны 3 незакончившихся депозита. А без карт (даже если они и не нужны клиенту) у них не работает ИБ. Это такое хитрое вымогательство (мошенничество)?
Добрый день. Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск. https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf Для более детального анализа можете написать в личные сообщения. Спасибо.
Я ходил в отделение и поменял номер телефона для связи. Прошло пару дней и смс-ки о покупках стали приходить на новый номер. Но TAS2U продолжает высылать все на старый номер. Я звонил на Горячую Линию и там сказали подождать, пока все переключится.
Но может нужно ли как-то перерегистрироваться в TAS2U? Оно ведь как логин старый номер использует?