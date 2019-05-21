Додано: Вів 21 тра, 2019 17:12

Некомпетентность работников в отделениях этого банка кто-то замечал?В одном отделении мне для долларового депозита открыли счет в швейцарских франках, потом 1,5 часа исправляли это. В другом в течение 2-х часов не могли разблокировать (так и не разблокировали) мой долларовый текущий счет, к которому привязаны депозиты, непонятно кем и на каком основании заблокированный.В результате послали в предыдущее отделение подписывать какой-то договор, который я якобы не подписал 2 или 3 года назад. Но как такое могло быть, если у меня есть все эти договора с подписями и печатями? И какое это сейчас имеет значение, если эти договора давно закончились и я уже давно их заключаю (и размещаю депо) в онлайне? У них вирус (Петя) не только информацию, но и бумажные документы поел?У меня сложилось впечатление, что в этом банке никто ничего не знает. Работники отделений по каждому чиху звонят в ГО, а там, видимо, такие же специалисты, как и они. Или мне это только показалось?