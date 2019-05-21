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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2640264126422643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:12

Некомпетентность работников в отделениях этого банка кто-то замечал?

В одном отделении мне для долларового депозита открыли счет в швейцарских франках, потом 1,5 часа исправляли это. В другом в течение 2-х часов не могли разблокировать (так и не разблокировали) мой долларовый текущий счет, к которому привязаны депозиты, непонятно кем и на каком основании заблокированный.

В результате послали в предыдущее отделение подписывать какой-то договор, который я якобы не подписал 2 или 3 года назад. Но как такое могло быть, если у меня есть все эти договора с подписями и печатями? И какое это сейчас имеет значение, если эти договора давно закончились и я уже давно их заключаю (и размещаю депо) в онлайне? У них вирус (Петя) не только информацию, но и бумажные документы поел?

У меня сложилось впечатление, что в этом банке никто ничего не знает. Работники отделений по каждому чиху звонят в ГО, а там, видимо, такие же специалисты, как и они. Или мне это только показалось? :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 17:55

  Andrew75 написав:В этом месяце Б5 можно гасить 27 числа со Сберегательного счёта в Тас2ю? Или если 27 числа, то только СЭПом?

И даже пимпой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:20

Re: ТАСКОМБАНК

Народ, в кого списували в овердрафт суми предавторизації з Weekend Card. Заблоковані суми коли вам розблокували?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:41

  newbie написав:В этой банке перевыпуск закончившхся карт, в частности плативки, платный (50 грн)? Мне сказали, что ввиду того, что карта закончилась месяц назад, я должен заплатить за ее перевыпуск, т.к. не обратился своевременно в банк для ее перевыпуска. Это несмотря на то, что к ней привязаны 3 незакончившихся депозита. А без карт (даже если они и не нужны клиенту) у них не работает ИБ. Это такое хитрое вымогательство (мошенничество)?


Добрый день.
Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск.
https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf
Для более детального анализа можете написать в личные сообщения.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:52

TASCOMBANK, прокомментируйте слухи о "мужской версии PudraCard"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:06

  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, прокомментируйте слухи о "мужской версии PudraCard"

Гуталин или Мазут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:58

  clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, прокомментируйте слухи о "мужской версии PudraCard"

Гуталин или Мазут?

Мачокард
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:55

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, прокомментируйте слухи о "мужской версии PudraCard"

Гуталин или Мазут?
Зе!Педро :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01

Re: ТАСКОМБАНК

С дебетной Б5 снятие бесплатное только в кассе и банкоматах Таса? Или есть возможность снять без комиссии в др.банкоматах банков партнёров? Если есть,то какие лимиты на снятие? Спасибо ответившим.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01

Re: ТАСКОМБАНК

Я ходил в отделение и поменял номер телефона для связи. Прошло пару дней и смс-ки о покупках стали приходить на новый номер. Но TAS2U продолжает высылать все на старый номер. Я звонил на Горячую Линию и там сказали подождать, пока все переключится.

Но может нужно ли как-то перерегистрироваться в TAS2U? Оно ведь как логин старый номер использует?
medeivalb
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