RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2642264326442645>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:48

  Вкладчик1234 написав:TASCOMBANK, прокомментируйте слухи о "мужской версии PudraCard"


Добрый день.
Пока информации такой не было.
Вы можете получить PUDRA CARD с кредитным лимитом, но в виде дополнительной карты по «Большой 5». Дополнительная карта может быть выпущена лишь на женское имя.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2636
З нами з: 17.07.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 14:52

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Дополнительная карта может быть выпущена лишь на женское имя.

На чоловіче теж додаткова Пудра до валютної випускається.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28911
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:11

  guntherhouse777 написав:
  Andrew75 написав:В этом месяце Б5 можно гасить 27 числа со Сберегательного счёта в Тас2ю? Или если 27 числа, то только СЭПом?

И даже пимпой.

А что такое "пимпой"?
У меня ещё вопрос по Плативке, подскажите, пожалуйста, кто знает.
Если отключить в Плативке 10 гривневый смс-банкинг, деньги можно будет с неё снимать через Тас2ю или другие р2р? Будут приходить коды, лукапы и 3д секюр пароли?
Andrew75
 
Повідомлень: 842
З нами з: 30.09.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:18

  Andrew75 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Andrew75 написав:В этом месяце Б5 можно гасить 27 числа со Сберегательного счёта в Тас2ю? Или если 27 числа, то только СЭПом?

И даже пимпой.

А что такое "пимпой"?
У меня ещё вопрос по Плативке, подскажите, пожалуйста, кто знает.
Если отключить в Плативке 10 гривневый смс-банкинг, деньги можно будет с неё снимать через Тас2ю или другие р2р? Будут приходить коды, лукапы и 3д секюр пароли?

Да, все будет
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:09

Пимпа

Сабж это кнопка "погасить кредит" в т2ю
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:35

Re: ТАСКОМБАНК

ставки вчора опустили вже 15.5-3.5-2.5
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:43

  TASCOMBANK написав:Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск.
https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf
Для более детального анализа можете написать в личные сообщения.
Спасибо.

Тарифы я читал. Расскажите о них своим работникам. У них понимание другое. Если пришел за картой через 20 дней после окончания срока ее действия, значит опоздал и должен платить за перевыпуск 50 грн (даже если к карте привязано несколько незакончившихся депозитов). При этом, когда нужно приходить за картой и где описана процедура ее перевыпуска, так и не пояснили. Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает. А выпускет только в течение 2-х недель после визита в отделение и просьбы о перевыпуске. Причем даже неименные инстанты, которых в кассе должно быть навалом. Наверное, банк чересчур требует от них доходы (надо ж чем-то 200 лямов погашать), вот и придумывают, как их заработать.

З.Ы. Заявление в банк написал, описывать детали в личке нет необходимости.
newbie
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:47

  wolt450 написав:ставки вчора опустили вже 15.5-3.5-2.5

Угу, кто не успел, тот опоздал :cry:
newbie
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 22.06.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:49

  wolt450 написав:ставки вчора опустили вже 15.5-3.5-2.5

Всі чекають на 19%.... щоб поповнити трьохмісячний. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28911
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 16:52

  newbie написав:Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает.

Мне перевыпустили сами по себе.
Сначала она появилась в тас2ю.
Потом пришло сообщение, типа "приди забери карту".
До этого в отделении не был несколько месяцев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8427
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6058 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2642264326442645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, TASCOMBANK і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.