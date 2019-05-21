Добрый день.
Пока информации такой не было.
Вы можете получить PUDRA CARD с кредитным лимитом, но в виде дополнительной карты по «Большой 5». Дополнительная карта может быть выпущена лишь на женское имя.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 14:48
Додано: Сер 22 тра, 2019 14:52
Re: ТАСКОМБАНК
На чоловіче теж додаткова Пудра до валютної випускається.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:11
А что такое "пимпой"?
У меня ещё вопрос по Плативке, подскажите, пожалуйста, кто знает.
Если отключить в Плативке 10 гривневый смс-банкинг, деньги можно будет с неё снимать через Тас2ю или другие р2р? Будут приходить коды, лукапы и 3д секюр пароли?
Додано: Сер 22 тра, 2019 15:18
Да, все будет
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:09
Пимпа
Сабж это кнопка "погасить кредит" в т2ю
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:35
Re: ТАСКОМБАНК
ставки вчора опустили вже 15.5-3.5-2.5
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:43
Тарифы я читал. Расскажите о них своим работникам. У них понимание другое. Если пришел за картой через 20 дней после окончания срока ее действия, значит опоздал и должен платить за перевыпуск 50 грн (даже если к карте привязано несколько незакончившихся депозитов). При этом, когда нужно приходить за картой и где описана процедура ее перевыпуска, так и не пояснили. Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает. А выпускет только в течение 2-х недель после визита в отделение и просьбы о перевыпуске. Причем даже неименные инстанты, которых в кассе должно быть навалом. Наверное, банк чересчур требует от них доходы (надо ж чем-то 200 лямов погашать), вот и придумывают, как их заработать.
З.Ы. Заявление в банк написал, описывать детали в личке нет необходимости.
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:47
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:49
Всі чекають на 19%.... щоб поповнити трьохмісячний.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:52
Мне перевыпустили сами по себе.
Сначала она появилась в тас2ю.
Потом пришло сообщение, типа "приди забери карту".
До этого в отделении не был несколько месяцев
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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