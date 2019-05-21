newbie написав:

TASCOMBANK написав: Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск.

https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf

Для более детального анализа можете написать в личные сообщения.

Спасибо. Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск.Для более детального анализа можете написать в личные сообщения.Спасибо.

Тарифы я читал. Расскажите о них своим работникам. У них понимание другое. Если пришел за картой через 20 дней после окончания срока ее действия, значит опоздал и должен платить за перевыпуск 50 грн (даже если к карте привязано несколько незакончившихся депозитов). При этом, когда нужно приходить за картой и где описана процедура ее перевыпуска, так и не пояснили. Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает. А выпускет только в течение 2-х недель после визита в отделение и просьбы о перевыпуске. Причем даже неименные инстанты, которых в кассе должно быть навалом. Наверное, банк чересчур требует от них доходы (надо ж чем-то 200 лямов погашать), вот и придумывают, как их заработать.З.Ы. Заявление в банк написал, описывать детали в личке нет необходимости.