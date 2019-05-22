Flamingo написав:Сабж это кнопка "погасить кредит" в т2ю
А не знаете, на практике кто-то это проверил уже? Если 27 мая нажать "погасить кредит" в т2ю с карты другого банка, точно не будет вылета из грейса?
Я проверяла пимпу "погасить кредит", но только на сумму омп в середине месяца. Смс о зачислении пришла через 3-4 минуты, а через пару часов, при повторном заходе в тас2ю сумма омп уже не высвечивалась, осталась только сумма в грейсе минус омп
TASCOMBANK написав:Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск. https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf Для более детального анализа можете написать в личные сообщения. Спасибо.
Тарифы я читал. Расскажите о них своим работникам. У них понимание другое. Если пришел за картой через 20 дней после окончания срока ее действия, значит опоздал и должен платить за перевыпуск 50 грн (даже если к карте привязано несколько незакончившихся депозитов). При этом, когда нужно приходить за картой и где описана процедура ее перевыпуска, так и не пояснили. Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает. А выпускет только в течение 2-х недель после визита в отделение и просьбы о перевыпуске. Причем даже неименные инстанты, которых в кассе должно быть навалом. Наверное, банк чересчур требует от них доходы (надо ж чем-то 200 лямов погашать), вот и придумывают, как их заработать.
З.Ы. Заявление в банк написал, описывать детали в личке нет необходимости.
В ноябре перевыпускал Б5 через звонок но горячку, сразу 150 гривен сняли за перевыпуск (карта именной бесконтакт), через несколько дней карта засветилась в ТАС2Ю как неактивная, забрал через 2 недели, а через 3 пришло СМС что карта в отделении и можно прийти забрать .
Вкладчик1234 написав:Мне перевыпустили сами по себе.Сначала она появилась в тас2ю.Потом пришло сообщение, типа "приди забери карту".До этого в отделении не был несколько месяцев
А у меня было не так, долларовая карта исчезла из тас2ю, а вместе и с ней и валютный текущий счет (по другой причине). Гривневая карта и счет с нулем на нем были видны. Хотя гривневая карта сначала была блокирована и это не позволяло зарегиться в тас2ю (регисрация говорила, что я ввожу неверный номер карты). Когда горячка ее разблокировала, удалось зарегиться в тас2ю. После чего пришлось еще побороться за разблокироование валютного счета.
TASCOMBANK написав:Согласно тарифов Пакета услуг "Плативка", основная карта по окончанию срока действия перевыпускается бесплатно и это не зависит от времени, когда Вы инициируете перевыпуск. https://tascombank.ua/documents/dod1_pl ... 220419.pdf Для более детального анализа можете написать в личные сообщения. Спасибо.
Тарифы я читал. Расскажите о них своим работникам. У них понимание другое. Если пришел за картой через 20 дней после окончания срока ее действия, значит опоздал и должен платить за перевыпуск 50 грн (даже если к карте привязано несколько незакончившихся депозитов). При этом, когда нужно приходить за картой и где описана процедура ее перевыпуска, так и не пояснили. Зато сказали, что сам по себе (без визита в отделение) банк закончивщшиеся карты не перевыпускает. А выпускет только в течение 2-х недель после визита в отделение и просьбы о перевыпуске. Причем даже неименные инстанты, которых в кассе должно быть навалом. Наверное, банк чересчур требует от них доходы (надо ж чем-то 200 лямов погашать), вот и придумывают, как их заработать.
З.Ы. Заявление в банк написал, описывать детали в личке нет необходимости.
Вы так же можете перевыпустить карту обратившись в Контакт центр по номеру 0800 503 580, а в отделение обратиться только для того чтобы забрать ее. Когда карта будет в отделении - Вам будет отправленно смс. Автоматические перевыпускаются по окончанию срока действия только карты зарплатного проекта.
Flamingo написав:Сабж это кнопка "погасить кредит" в т2ю
А не знаете, на практике кто-то это проверил уже? Если 27 мая нажать "погасить кредит" в т2ю с карты другого банка, точно не будет вылета из грейса?
Два последних месяца гасил именно так. Сбер-атавизм.(В контексте гашения КК)
Если вопрос был о Б5, то возможно. Хотя я гашу со сбера. А если вопрос был о Викенде, то у меня сначала всегда зачисляет на дебетный счет, а уже с него, повторное нажатие на "пимбу", отправляет на погашение кредитки.
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medeivalb написав:Я ходил в отделение и поменял номер телефона для связи. Прошло пару дней и смс-ки о покупках стали приходить на новый номер. Но TAS2U продолжает высылать все на старый номер. Я звонил на Горячую Линию и там сказали подождать, пока все переключится.
Но может нужно ли как-то перерегистрироваться в TAS2U? Оно ведь как логин старый номер использует?
Месяцы идут, а ничего не меняется. Они уже с этим сталкивались, но просто забили. По Б5 какая сумма кэшбека все таки? 777 чистыми?