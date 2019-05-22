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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:11

TASCOMBANK Таська, привіт! :P Ваша Віка дає (кешбек) за mcc 7399? Дякую! :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:15

Re: ТАСКОМБАНК

Ставки на валютные депозиты очень сильно снизились, причем уже не первый раз за короткий срок. Интересно, чем это вызвано?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16

Сержик

мабуть дивляться по сторонам (наприклад на Аллу що недавно сильно знизила валюту) і ін.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:21

  greenozon написав:Сержик

мабуть дивляться по сторонам (наприклад на Аллу що недавно сильно знизила валюту) і ін.

А шо робить? Шо товариство думає? Ложить на полгода с надеждой что к концу года вырастут? Или и 3,5% считать за счастье?
newbie
 
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