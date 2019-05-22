|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:11
TASCOMBANK Таська, привіт! Ваша Віка дає (кешбек) за mcc 7399? Дякую!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:15
Re: ТАСКОМБАНК
Ставки на валютные депозиты очень сильно снизились, причем уже не первый раз за короткий срок. Интересно, чем это вызвано?
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16
Сержик
мабуть дивляться по сторонам (наприклад на Аллу що недавно сильно знизила валюту) і ін.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:21
|