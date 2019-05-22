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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:14
З вівторка понизили. А так було 6.25% відсотки в кінці терміну і 6% відсотки щомісячно.
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Zochan
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:33
newbie написав: greenozon написав:
ставка була якщо не помиляюсь 6.25% дол.
Ничесе. У Аллы крыша поехала? Давать такую ставку на 3 года? Стоко ж даже пылесосы не дают.
видать нада было в долгую набрать валюты.
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mephala
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:36
mephala написав:
видать нада было в долгую набрать валюты.
Дык это даже настораживает. Я думал они крепко стоят на ногах.
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newbie
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38
newbie
Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..
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greenozon
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:48
greenozon написав:
Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..
То понятно. А чего у других таких потреб нет и они такие фортеля не выкидывают?
Дорогие ресурсы на большой срок - это, имхо, плохо. Это типа копать себе могилу. Таких, которые так делали, уже с нами нет.
Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.
З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4
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newbie
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:59
newbie написав:
Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.
З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4
Так і повинно бути завжди.
Святий закон буття. Банкстер працює, а золотогоршочник кайфує! Хто йде проти святого закону, тому дорога лише в пекло.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:07
newbie написав: greenozon написав:
Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..
То понятно. А чего у других таких потреб нет и они такие фортеля не выкидывают?
Дорогие ресурсы на большой срок - это, имхо, плохо. Это типа копать себе могилу. Таких, которые так делали, уже с нами нет.
Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.
З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4
так і платили ж...
навіть 13% )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:31
Тут представитель банка ещё присутствует?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 12:47
newbie написав:
Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.
ну читая иногда по чем привлекают ресурс на зарубежных площадках у вас же не возникает вопрос почему так дорого?
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mephala
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:05
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
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