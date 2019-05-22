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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2645264626472648>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:14

Re: ТАСКОМБАНК

З вівторка понизили. А так було 6.25% відсотки в кінці терміну і 6% відсотки щомісячно.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:33

  newbie написав:
  greenozon написав:ставка була якщо не помиляюсь 6.25% дол.

Ничесе. У Аллы крыша поехала? Давать такую ставку на 3 года? Стоко ж даже пылесосы не дают.

видать нада было в долгую набрать валюты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:36

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:видать нада было в долгую набрать валюты.

Дык это даже настораживает. Я думал они крепко стоят на ногах.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38

newbie

Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:48

Re: ТАСКОМБАНК

  greenozon написав:Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..

То понятно. А чего у других таких потреб нет и они такие фортеля не выкидывают?

Дорогие ресурсы на большой срок - это, имхо, плохо. Это типа копать себе могилу. Таких, которые так делали, уже с нами нет.

Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.

З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4 :wink:
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:59

  newbie написав:
Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.

З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4 :wink:

Так і повинно бути завжди. 8) Святий закон буття. Банкстер працює, а золотогоршочник кайфує! Хто йде проти святого закону, тому дорога лише в пекло.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:07

  newbie написав:
  greenozon написав:Значить закрили потребу в довгій ліквідності і вернулись на позиції..

То понятно. А чего у других таких потреб нет и они такие фортеля не выкидывают?

Дорогие ресурсы на большой срок - это, имхо, плохо. Это типа копать себе могилу. Таких, которые так делали, уже с нами нет.

Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.

З.Ы. Были времена, когда на % можно было жить и бакс был по 4 :wink:


так і платили ж...
навіть 13% )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:31

Re: ТАСКОМБАНК

Тут представитель банка ещё присутствует?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:47

  newbie написав:Для клиентов это канешна клондайк. С теми, которых уже нет, они даже судились. Думали, что им вечно будут по баксу 12% платить, причем с возможностью пополнения.

ну читая иногда по чем привлекают ресурс на зарубежных площадках у вас же не возникает вопрос почему так дорого?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:05

Re: ТАСКОМБАНК

Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
ukrprom2014
 
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