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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
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curiousobro
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:30
mephala написав:
ну читая иногда по чем привлекают ресурс на зарубежных площадках у вас же не возникает вопрос почему так дорого?
Не вопрос, если оно отобьется. Но часто не отбивается. И те, кто берут ресурсы под такие проценты (а потом нам или еще кому морочат голову) на поверку оказываются просто голодранцами (шарлатанами). Вот и приходится смотреть на них с опаской.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:46
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти?
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Козак-характерник
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:06
Козак-характерник написав: curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти?
У жовтні 2018 можна булу пару днів.
Ходили плітки що навесні ще повторять.
Але жлобство банкстера згубило.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:15
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
если бы они не жлобились на лимит, никто бы не избегал этой комиссии, а за постоянное смыкание лимита в полторы тысячи 365 грн в год конечно жалко
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:27
ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
В них пудра тема,а вікенд походу не буде.
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