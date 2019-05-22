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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2645264626472648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

  ukrprom2014 написав:Весенний Викенд на шару банка таки зажала?

Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии :)
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:ну читая иногда по чем привлекают ресурс на зарубежных площадках у вас же не возникает вопрос почему так дорого?

Не вопрос, если оно отобьется. Но часто не отбивается. И те, кто берут ресурсы под такие проценты (а потом нам или еще кому морочат голову) на поверку оказываются просто голодранцами (шарлатанами). Вот и приходится смотреть на них с опаской.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:46

  curiousobro написав:
  ukrprom2014 написав:Весенний Викенд на шару банка таки зажала?

Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии :)
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции

Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти? :P
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:06

  Козак-характерник написав:
  curiousobro написав:
  ukrprom2014 написав:Весенний Викенд на шару банка таки зажала?

Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии :)
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции

Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти? :P

У жовтні 2018 можна булу пару днів.
Ходили плітки що навесні ще повторять.
Але жлобство банкстера згубило.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:15

  curiousobro написав:
  ukrprom2014 написав:Весенний Викенд на шару банка таки зажала?

Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии :)
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции

если бы они не жлобились на лимит, никто бы не избегал этой комиссии, а за постоянное смыкание лимита в полторы тысячи 365 грн в год конечно жалко
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:27

  ukrprom2014 написав:Весенний Викенд на шару банка таки зажала?

В них пудра тема,а вікенд походу не буде.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:24

TASCOMBANK,
уберите с сайта листовку https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... 5_2019.pdf или исправьте ее. В ней написано, что у Вас по долларовому стабильному депозиту (с % в конце срока) 4%, а в действительности уже 3,5% (об этом говорят другие документы и в отделениях).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:03

TASCOMBANK Таська, народ каже, що Віку нашару давали. Ви мені її дасте без плати за обслуговування? Мені без ліміта потрібна. Дякую! :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 23 тра, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:05

  newbie написав:TASCOMBANK,
уберите с сайта листовку https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... 5_2019.pdf или исправьте ее. В ней написано, что у Вас по долларовому стабильному депозиту (с % в конце срока) 4%, а в действительности уже 3,5% (об этом говорят другие документы и в отделениях).

Чому б не користуватися актуальним документом? Який завжди можна знайти тут https://tascombank.ua/content/blogcateg ... ukrainian/ клікнувши на "Наші процентні ставки"
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:13

Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...
Anadonta
 
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