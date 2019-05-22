ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
curiousobro
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:30
mephala написав:
ну читая иногда по чем привлекают ресурс на зарубежных площадках у вас же не возникает вопрос почему так дорого?
Не вопрос, если оно отобьется. Но часто не отбивается. И те, кто берут ресурсы под такие проценты (а потом нам или еще кому морочат голову) на поверку оказываются просто голодранцами (шарлатанами). Вот и приходится смотреть на них с опаской.
newbie
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:46
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти?
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:06
Козак-характерник написав: curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
Про що мова? Я щось пропустив. Можна Віку нашару помацяти?
У жовтні 2018 можна булу пару днів.
Ходили плітки що навесні ще повторять.
Але жлобство банкстера згубило.
ukrprom2014
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:15
curiousobro написав: ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
Некоторые начали использовать подарок как способ обхода ежегодной комиссии
Думаю можно ожидать где-то через год и месяц после старой акции
если бы они не жлобились на лимит, никто бы не избегал этой комиссии, а за постоянное смыкание лимита в полторы тысячи 365 грн в год конечно жалко
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Додано: Чет 23 тра, 2019 14:27
ukrprom2014 написав:
Весенний Викенд на шару банка таки зажала?
В них пудра тема,а вікенд походу не буде.
tarasum
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:24
TASCOMBANK
,
уберите с сайта листовку
https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... 5_2019.pdf
или исправьте ее. В ней написано, что у Вас по долларовому стабильному депозиту (с % в конце срока) 4%, а в действительности уже 3,5% (об этом говорят другие документы и в отделениях).
newbie
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:03
TASCOMBANK
Таська, народ каже, що Віку нашару давали. Ви мені її дасте без плати за обслуговування? Мені без ліміта потрібна. Дякую!
Востаннє редагувалось
Козак-характерник
в Чет 23 тра, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:05
newbie написав: TASCOMBANK
,
уберите с сайта листовку
https://tascombank.ua/documents/Uslovia ... 5_2019.pdf
или исправьте ее. В ней написано, что у Вас по долларовому стабильному депозиту (с % в конце срока) 4%, а в действительности уже 3,5% (об этом говорят другие документы и в отделениях).
Чому б не користуватися актуальним документом? Який завжди можна знайти тут
https://tascombank.ua/content/blogcateg ... ukrainian/
клікнувши на "Наші процентні ставки"
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:13
Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано? Такой удобный был сервис...
Anadonta
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