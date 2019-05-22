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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:32
Anadonta написав:
Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...
Денег хотять
За удобство нуна платить
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:46
Anadonta написав:
Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...
Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43
klug написав:
Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
Хорошо, если так и днем курс будет ниже, чем в отделении, как и было всегда.
К хорошему привыкаешь быстро...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:04
Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
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