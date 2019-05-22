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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2646264726482649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:32

  Anadonta написав:Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...

Денег хотять :) За удобство нуна платить
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:46

  Anadonta написав:Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...

Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43

  klug написав:Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.


Хорошо, если так и днем курс будет ниже, чем в отделении, как и было всегда.
К хорошему привыкаешь быстро...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:04

Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 18.08.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 424 раз.
 
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  #<1 ... 2646264726482649
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