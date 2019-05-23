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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:32
Anadonta написав:
Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...
Денег хотять
За удобство нуна платить
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:46
Anadonta написав:
Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...
Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43
klug написав:
Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
Хорошо, если так и днем курс будет ниже, чем в отделении, как и было всегда.
К хорошему привыкаешь быстро...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:04
Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:54
klug написав:Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:23
stas_rst написав:
klug написав:Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.
Ну, я не зовсім свиня - майже фонд залишив, хоча відсоток і смішний. Ще й дівчаткам з планом допоміг. Але я ж собі не ворог залишати більше.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:26
stas_rst написав:
Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.
в ощАд занести під 2%, все ж краще ніж на ощадному під 0,1%
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
KVV написав: stas_rst написав:
Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.
в ощАд занести під 2%, все ж краще ніж на ощадному під 0,1%
У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 22:48
klug написав:
У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.
Багато це скільки?
в моїй Палаті мер і весов не більше 4к$/банка...
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Додано: Чет 23 тра, 2019 23:14
KVV написав: klug написав:
У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.
Багато це скільки?
в моїй Палаті мер і весов не більше 4к$/банка...
Ощад - окреме царство, ви або вірите у безлім, або не несете туди взагалі. Багато - поняття відносне, залежить від міста, адекватності відділення, ситуації у країні і вашого нервового ліміту.
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