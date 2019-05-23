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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2646264726482649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:32

  Anadonta написав:Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...

Денег хотять :) За удобство нуна платить
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:46

  Anadonta написав:Последнее время все чаще курс покупки валюты через приложение выше, чем в отделениях. Сейчас, например, доллар - 26.40, онлайн - 26.50. Евро - 29.45, онлайн - 29.60.
С чем это может быть связано?
Такой удобный был сервис...

Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:43

  klug написав:Так ви у день порівняйте, а не коли відділення зачинені. Вони на ніч трошки припіднімають курс, щоб свині усе не розкупили, доки нормальні люди сплять.


Хорошо, если так и днем курс будет ниже, чем в отделении, как и было всегда.
К хорошему привыкаешь быстро...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:04

Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:54

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...


Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:23

  stas_rst написав:
klug написав:Так, нам для звикання багато часу не потрібно, а от відділення відчутно напружилось після 3-го замовлення валюти...


Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.

Ну, я не зовсім свиня - майже фонд залишив, хоча відсоток і смішний. Ще й дівчаткам з планом допоміг. Але я ж собі не ворог залишати більше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:26

  stas_rst написав:Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.

в ощАд занести під 2%, все ж краще ніж на ощадному під 0,1%
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34

  KVV написав:
  stas_rst написав:Друже, а сенс знімати ? Депо?
Сам там беру, але на Ощаді висять.

в ощАд занести під 2%, все ж краще ніж на ощадному під 0,1%

У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:48

  klug написав:У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.

Багато це скільки?
в моїй Палаті мер і весов не більше 4к$/банка...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:14

  KVV написав:
  klug написав:У Ощаді якийсь хаос із замовленнями. Як багато занести, то потім можна багато нервів покласти, забираючи.

Багато це скільки?
в моїй Палаті мер і весов не більше 4к$/банка...

Ощад - окреме царство, ви або вірите у безлім, або не несете туди взагалі. Багато - поняття відносне, залежить від міста, адекватності відділення, ситуації у країні і вашого нервового ліміту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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