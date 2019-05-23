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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2647264826492650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:27

Коллеги, хотел выйти гривной с плативки. На КЦ сказали, что п2п - только 75К в день! И изменить нельзя!

Это правда? Или нужно на другого менеджера попасть?

Если так, то можно вывести безналом больше 75к в день?

Можно в личку
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:14

Re: ТАСКОМБАНК

Это правда. И лимит 14999 на 1 операцию.
Можно вывести платным СЭПом.
dengon
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Повідомлень: 197
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  #<1 ... 2647264826492650
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